18 Yıldır Aranan Katil Zanlısı Tekirdağ'da Yakalandı

Muş'ta 2002 yılında işlenen cinayetten aranan zanlı, Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muş'ta 2002 yılında işlenen cinayetten aranan zanlı, Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürmek suçundan Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin (38), mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Bir ihbarı değerlendiren Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Bilgin'in Marmara Ereğlisi'nde 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve kendisini Diyarbakırlı olarak tanıttığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah Bilgin'i Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Bilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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