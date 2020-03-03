18 yıldır aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 18 yıldır aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

18 yıldır aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

6 saat önce

Konya'da 2002 yılında bir çobanı omzundan vurup sürüsünü yağmalamaktan 36 yıl, 2019 yılında da bir yakınını bıçaklamaktan 5 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yıldır firari olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla annesinin evinde minder altında gizlenirken yakalandı.

18 yıldır aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı, System.String[]

Konya'da 2002 yılında bir çobanı omzundan vurup sürüsünü yağmalamaktan 36 yıl, 2019 yılında da bir yakınını bıçaklamaktan 5 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yıldır firari olan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla annesinin evinde minder altında gizlenirken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2002 yılında koyun sürüsünü çalmak isterken kendisine karşı koyan çobanı tabancayla omzundan vurarak yaralayan 42 yaşındaki Seyit O., olaydan sonra kayıplara karıştı. 2002 yılından beri aranan Seyit O., 2019 yılında da bir yakınını çıkan tartışma sonrası bıçaklayıp yine kayıplara karıştı. Yağmadan 36, yaralama suçundan da 5 yıl toplamda 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seyit O.'yu bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


18 yıldır firari olan Seyit O.'nun gidebileceği adresleri belirlemeye çalışan polis ekipleri, şüphelinin merkez Selçuklu ilçesi Bilecek Mahallesi'ndeki annesine ait evde saklandığı tespit etti. Adrese yapılan baskında firari Seyit O., evdeki odaların birinde yer minderinin altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Seyit O., Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosuna getirilerek ifadesi alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Seyit O. adliyeye sevk edildi. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kandil'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 yıldır aranan ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]