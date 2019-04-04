Son Dakika Haberleri: 18 Yıldır Aynı Bölgede Görev Yapan Trafik Polisine Emeklilik Pastası

18 Yıldır Aynı Bölgede Görev Yapan Trafik Polisine Emeklilik Pastası

2 saat önce

NİĞDE'nin en işlek caddesi olan Bankalar Caddesi'nde esnaf, bölgede 18 yıldır görev yapan trafik polisi Zeki Ergen (55) için, mesleğinin son gününde uğurlama pastası kesti.

18 Yıldır Aynı Bölgede Görev Yapan Trafik Polisine Emeklilik Pastası, System.String[]
NİĞDE'nin en işlek caddesi olan Bankalar Caddesi'nde esnaf, bölgede 18 yıldır görev yapan trafik polisi Zeki Ergen (55) için, mesleğinin son gününde uğurlama pastası kesti. Emekli olan Ergen için birçok kişi sosyal medyadan 'Bize az ceza yazmadı' paylaşımlarında bulundu.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli trafik polisi Zeki Ergen, emekli oldu. Zeki Ergen için, 18 yıldır görevli olduğu bölgedeki Bankalar Caddesi'nde esnaf, veda pastası kesti. Duygulu anlar yaşayan polis memuru Zeki Ergen, "İyi günde, kötü günde 18 yıla yakın bir zamanda bu caddede beraber olduk. Yardımcı oldunuz. Teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin" dedi.

NİĞDE'NİN ZEKİ DAYISIYDI

Kentte 'Zeki Dayı' olarak bilinen Zeki Ergen'in emekli olduğunu öğrenen birçok vatandaş ise sosyal medyadan paylaşımda bulundu. "'İki kere cezasını yedim, sağ olsun, gayri emekli olsun inşallah o da ceza yer ne diyelim.' 'Bankalar Caddesi sensiz olmaz Zeki Abi', Zeki Dayı Niğde'de bir markadır, Az ceza yazmadı bana, bu dayıyı tanımayan kimse yok, herhalde adaylığını koysa açık ara birinci olur', 'Motosikleti kime kaldı acaba, yıllardır aynı yerde görev yapıyor.' 'Çok millete ceza yazdı, 30 yasındayım, adam bildim bileli trafik polisi' şeklinde yorumlar yapıldı.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:11 Kaynak: DHA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Hercai, 6 Bölüm Sonra Sezona Erken Veda Ediyor Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Yıldır Aynı Bölgede Görev Yapan Trafik Polisine Emeklilik Pastası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]