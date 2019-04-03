Son Dakika Haberleri: 18 Yıldır Aynı Caddede Görev Yapan Trafik Polisine Esnaflardan Veda

18 Yıldır Aynı Caddede Görev Yapan Trafik Polisine Esnaflardan Veda

1 saat önce

- 18 yıldır aynı caddede görev yapan Trafik polisine esnaflardan veda Niğde'nin sevilen Trafik polisi emekli olduNİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Trafik Polisi Zeki Ergen emekliliğe ayrıldı.

- 18 yıldır aynı caddede görev yapan Trafik polisine esnaflardan veda
Niğde'nin sevilen Trafik polisi emekli oldu

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli Trafik Polisi Zeki Ergen emekliliğe ayrıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde Motosikletli Trafik Polisi Zeki Ergen emekli oldu. 20 yıldır Niğde'de görev yapan Ergen, bugün itibariyle emekli oldu. Niğde'nin en önemli caddesi olan Bankalar caddesinde 18 yıldır bir fiil görev yapan Polis Memuru Ergen için Niğde Bankalar caddesi esnafları veda programı düzenlendi. Esnaflar Polis Memuru Ergen'i çok sevdiklerini kendilerine bile çok defa ceza yazdığını söylediler.
Cadde esnaflarından Nesrin Ergin, "Zeki ağabeyimiz bizden biri, ailemiz oldu. Niğde'de tek cezayı Zeki bey yazdı bize ona rağmen bizim ağabeyimiz" dedi.
20 yıldır Niğde'de görev yapan Ergen, tüm Niğdelilerden helallik istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:54 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Genel
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