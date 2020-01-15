18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor - Son Dakika

18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet eden bir mobilyacı 18 yıldır aynı cep telefonunu kullanıyor.

18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ikamet eden bir mobilyacı 18 yıldır aynı cep telefonunu kullanıyor. Ziya Keleş, gençlere de gereksiz masraf yapmaktan kaçının çağrısı yaptı.


Günümüzde teknoloji geliştikce farklı markalardan değişik telefonlar piyasaya çıkıyor. Kimi vatandaşlar ise eski tuşlu telefonlardan vazgeçmiyor. Bu kişilerden birisi de İnegöl ilçesinde ikamet eden mobilya ustası Ziya Keleş.


2002 yılından bu yana elinden tuşlu telefonu bırakmayan Keleş hayatından memnun.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ziya Keleş şunları söyledi: "Teknolojinin ilerlediği bir dönemde 18 yıldır yani 2002 yılından beri bu elimde gördüğünüz telefonu kullanıyorum. Bu telefondan başka hiç bir telefona bir kuruş para vermedim. Gençlerimiz teknolojiye ayak uydursunlar fakat fuzuli harcamalardan kaçınsınlar. Telefon gibi bir teknolojiye yetişmek zaten mümkün değil. Bir yerde artık bir şeylerle yetinmek lazım. Bu telefonlara çok aşırı derece para ödüyoruz. Teknolojinin sonu yok. Tüm genç kardeşime bunu söylüyorum. Bakın 18 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Milletin telefonlara verdiği paralar benim cebimde kalıyor" diye konuştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da bir genç, "Evlatlık olduğumu öğrendim" diyerek başına silah dayadı
Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı 32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:43 USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
16:43 SÖZCÜ'NÜN SAHİBİ BURAK AKBAY'A YÖNELİK YAKALAMA KARARI KALDIRILDI - Son Dakika
16:38 Eyyübiye'de "İyilik Merkezi" çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
16:38 Hakkari'de ilk yardım eğitim etkinliği düzenlendi - Son Dakika
16:38 İş adamı Şifan, Aratos'un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 16:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]