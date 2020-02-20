18 yıldır kayıp Gündüz öldürüldü iddiası (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 yıldır kayıp Gündüz öldürüldü iddiası (2)- Yeniden - Son Dakika

18 yıldır kayıp Gündüz öldürüldü iddiası (2)- Yeniden

6 saat önce

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası' başlıklı haberimizi güvenlik güçlerinden alınan bilgiler ile yeniden geçiyoruz.

18 yıldır kayıp Gündüz öldürüldü iddiası (2)- Yeniden, System.String[]

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası' başlıklı haberimizi güvenlik güçlerinden alınan bilgiler ile yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur.

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YENİDEN

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, - GAZİANTEP'te, 18 yıldır kayıp olan Gündüz Karadeniz'in aile bireyleri tarafından öldürülerek boş araziye gömüldüğü öne sürüldü. Jandarma ekipleri belirlenen alanda yaptığı kazıda Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen insan kemiği buldu.

Gaziantep'in Araban İlçesine bağlı Yukarıkaravaizler Mahallesi'nde 18 yıl önce kaybolan Gündüz Karadeniz ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine jandarma ekipleri yeniden çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Karadeniz'in öldürülerek, yaşadığı evin yakınlarında boş araziye gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgede kazı çalışması yapan ekipler, Gündüz Karadeniz'e ait olduğu ileri sürülen kemikler buldu. Karadeniz'in aile içi yaşanan bir tartışma sonucu öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Gündüz Karadeniz'e ait olduğu düşünülen insan kemiklerinin bulunması üzerine Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Çöplü mevkisinde bulunan kemikler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin Karadeniz'in DNA'sı ile karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Gaziantep, Karadeniz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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