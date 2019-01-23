Son Dakika Haberleri: 18 Yıldır Takım Elbisesi ile Simit Satıyor

18 Yıldır Takım Elbisesi ile Simit Satıyor

1 saat önce

18 yıldır takım elbisesi ile simit satıyor Yozgat'ta 18 yıldır takım elbisesini giyip simit satarak evinin geçimini sağlayan simitçi dikkat çekiyorYOZGAT - Yozgat'ta 18 yıldır simit satarak evinin geçimini sağlayan Memiş Kaplan, kravatlı ve takım elbiseli simitçi olarak dikkat çekiyor.

18 yıldır takım elbisesi ile simit satıyor
Yozgat'ta 18 yıldır takım elbisesini giyip simit satarak evinin geçimini sağlayan simitçi dikkat çekiyor

YOZGAT - Yozgat'ta 18 yıldır simit satarak evinin geçimini sağlayan Memiş Kaplan, kravatlı ve takım elbiseli simitçi olarak dikkat çekiyor. Yazın beyaz kışın ise siyah takım elbise giyen simitçi Memiş Kaplan, hijyen kurallarına da son derece önem veriyor.
Yozgat'ta yaşayanların çoğunluğunun "Çağdaş Simitçi" olarak tanıdığı Simitçi Memiş Kaplan, hijyen kuralları ile örnek oluyor. Onu diğer simitçilerden ayıran en büyük özellik ise takım elbiseli olması. Yazın beyaz kışın ise siyah takım elbiseli, kravatlı, tıraşlı, elinde beyaz eldiven ile simit satan Çağdaş Simitçi Memiş Kaplan, her sabah 07.00'da müşterilerini takım elbisesiyle karşılıyor. El değmeden maşa ve peçete ile simitleri müşterilerine satan Kaplan, müşterilerine kolonya ikram etmeyi de unutmuyor. Simitçi Memiş Kaplan, her gün saat 22.00'a kadar elindeki simitleri satmaya çalışıyor.
18 yıldır aralıksız simit satan 3 çocuk babası Memiş Kaplan günde 250 adet simit satarak evinin geçimini sağlıyor.
Simitçi Memiş Kaplan'ın örnek, mütevazı kişiliği ve hijyene büyük önem vermesi müşterileri tarafından da takdirle karşılanıyor.
Nuriye Demir isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Çarşıya her uğradığımda mutlaka amcadan simit alıyorum. Simitleri gayet temiz ve hijyenik bir şekilde alıyoruz. Ben İstanbul'dan geldim orada görmedim böyle simitçi. Takım elbiseli simitçinin, simitleri gayet güzel. Temizlik açısından memnunuz, peçete kullanıyor. Simitleri kimseye elletmiyor ve biz de güvenle alıyoruz" dedi.
Musa Mermerkaya isimli vatandaş ise, "Yozgat'ımızın gerçekten örnek simitçisi. Yozgat'ta kendisi şahsen bilinir, yazları beyaz takım elbise ve kravat kışları ise siyah takım elbise giyer. Belirli noktalarda simit satarak evinin geçimini sağlar" şeklinde konuştu.
18 yıldır evinin geçimini simit satarak sağladığını söyleyen simitçi Memiş Kaplan, "Çocuklarımı simit satarak okuttum. Oğlum öğretmen oldu, simit satarak oğlumu okuttum. Temizliğe, hijyene önem veriyorum. Elime eldiven takıyorum. Simitleri maşa ile kese kağıdına koyuyorum. Sonra kolonya ikram ediyorum. Takım elbise ile simit satıyorum. Ekmeğime saygı gösteriyorum. Yazın beyaz kışın siyah takım elbise giyerim" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel
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