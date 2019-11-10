18 yıldır topladığı Atatürk resimleri ile evini müzeye çevirdi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Salim Erol, Atatürk sevgisi ile 2001 yılından beri topladığı Atatürk resimleriyle evinin bahçesini herkese açık müze haline getirdi.

2001 yılında toplamaya başladığı Atatürk resimleriyle evinin bahçesini adeta müzeye çeviren 62 yaşındaki Salim Erol'un ziyaretçileri eksik olmuyor. Erol'un bahçesine isteyen istediği saatte girip Atatürk resimlerini incelebiliyor. 2001 yılından beri bu koleksiyonu hazırladığını söyleyen Salim Erol, "Kapım her zaman açık, sokaktan geçen vatandaşlarımız ziyaret ediyorlar, tebrik ediyorlar beni. Gurur duyuyorum. Bir nevi müze gibi evim. Merzifon'da böyle bir yer mümkün değil bulamazsınız. Atatürk vatanı armağan eden kişidir. Ona her zaman saygı duyarım. Kalbimizde yaşıyor, ölmedi" dedi.

Evi ziyaret eden Ali Ekber Koç, "Güzel bir şey yapmış amcamız, eline ayağına ağzına sağlık. Böyle bir yer bulmak mümkün değil. Herkese nasip eder inşallah böyle Atatürk sevgini içten, yürekten" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ünsal Köse, "Böyle bir mahallede böyle bir şeyin olması çok güzel. Herkes keşke Atatürk değerlerine böyle sahip çıkabilse, değer verebilse çok güzel şeyler olur bence" dedi.

Öğrencilerden Irmak Albayrak, "Bence bu ev çok güzel bir yer. Bu kadar emek vermiş buradaki amca, bu kadar resimler donatmış. Bence çok güzel yapmış, eline sağlık" diye konuştu.

Yaşlı bir adamın ise evin duvarındaki Atatürk fotoğrafını öperek sevgisini gösterdiği görüldü. Salim Erol, 18 yılda topladığı yaklaşık 300'den fazla Atatürk resmini evinin bahçesinde sergiliyor.