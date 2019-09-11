Son Dakika Haberleri: 18. yılında 11 Eylül: Saldırılar ve geride bıraktığı izler neler?
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18. yılında 11 Eylül: Saldırılar ve geride bıraktığı izler neler?

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en büyük terör eylemi olarak adlandırılan ve modern dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti.

18. yılında 11 Eylül: Saldırılar ve geride bıraktığı izler neler?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en büyük terör eylemi olarak adlandırılan ve modern dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti.


11 Eylül saldırıları cihatçı örgüt El Kaide'nin 4 uçak kaçırarak ABD'nin önemli yapılarını hedef aldığı ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne sebep olduğu 4 ölümcül saldırıyı kapsıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:30 
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