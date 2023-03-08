18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?" - Son Dakika
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18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?"

08.03.2023 11:42
18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?"

Kocaeli'de 2004 yılında bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan kişinin boğazını keserek öldürdükleri, çek ve para dolu çantayı da çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de 2004 yılında bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan kişinin boğazını keserek öldürdükleri, çek ve para dolu çantayı da çaldıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Kimseyi öldürmediğini söyleyen sanıklardan Hakan F., "Allah rızası için, Allah aşkı için benim beraatimi verin. Bana acımıyor musunuz? Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?" dedi.

Haklarında "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "Gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Ş., Hakan F., avukatları Ceren Terzioğlu, Doğan Kerim Şimşek, maktulün ailesi ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ş., "Delil olmamasına rağmen kendimi savunmak zorunda bırakılmaktayım. Güneydoğu gazisi olmama ve jandarma istihbaratta yıllarca çalışmamama rağmen maaş ya da başka hiçbir menfaat talebinde bulunmadım. Kolluğun dosyayı kapatmak amacıyla gelişigüzel yaptığı soruşturma neticesinde adeta kurban olarak seçildim. 18 aydır tutukluyum. Maktulle 6 ay aynı iş yerinde çalışmak dışında başka hiçbir münasebetim, alışverişim yoktu. Önceki iş yerimde ifa ettiğim görev sebebiyle üzerimde, hesaplarımda yüklü miktarda para bulunmaktaydı. Hiçbir zaman başkasının parsasına tamah etmedim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

"Allah rızası için, Allah aşkı için benim beraatimi verin"

Kimseyi öldürmediğini söyleyen Hakan F., "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Allah rızası için, Allah aşkı için benim beraatimi verin. Bana acımıyor musunuz? Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum? Ben kimseyi öldürmedim. Mahvoldum, 18 aydır tutukluyum" şeklinde konuştu.

Şartlı tahliye

Mahkeme heyeti, Hakan F.'nin tutukluluk halinin devamına, Mustafa Ş.'nin konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olay

10 Haziran 2004 yılında Kartepe'de meydana gelen olayda, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıkmış, daha sonra defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Cinayeti işleyen şüpheliler ise kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı alarak kayıplara karışmıştı. 2004 yılında faili meçhul dosyanın 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmesiyle soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu dedektifleri, tavuk firmasının muhasebecisi Mustafa Ş. (43) ve Hakan F.'nin olaya karıştığını tespit etmiş, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Allah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yıllık cinayetin sanığı: 'Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?" - Son Dakika
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