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18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı - Son Dakika

18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı

19.06.2021 14:01
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı, System.String[]

Adana'da Çilem Ülkerler, 18 yıllık eşi Ö.T.'den boşanmasını, oturduğu sitenin bahçesinde davul zurna çaldırarak kutladı. 2 yıl süren boşanma davasını 'zafer' olarak tanımlayan Ülkerler, "Bir gelin nasıl davul zurnayla gidiyorsa, boşandığında da bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler, şiddet ve geçimsizlik nedeniyle kuaför eşi Ö.T.'den boşanma kararı aldı. 2019 yılında boşanma davası açan Ülkerler, 2 çocuğunu yanına alarak Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne taşındı. Ancak eşi boşanmak istemedi.

18 yıllık eşinden boşanan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı

"ZAFER" OLARAK NİTELENDİRDİ

Yaklaşık 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da boşanmayla sonuçlandı. Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otopark kısmında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

18 yıllık eşinden boşanan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı

"BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eski eşiyle 2 yıldır zor bir boşanma süreci yaşadığını belirten Ülkerler, "18 yıllık evliydim. Bu süre zarfında eski eşimle şiddetli geçimsizlik, ekonomik baskı ve fiziki şiddete maruz kaldım. Boşandığım için çok mutluyum. 2 yıllık boşanma süresi boyunca çok zor günler yaşadım. Çocuklarımla birlikte bir kadının yaşayabileceği çok kötü günler geçirdim. Boşanmanın bir zaferim olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok önemliydi. Gören insanlar şaşırdı açıkçası. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir" dedi.

18 yıllık eşinden boşanan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı

DAVULCU BİLE ŞAŞKIN

Yaklaşık 40 yıldır davulculuk yaptığını söyleyen Özkan Buz (55) ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi.

18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı

Toros Dağları, Çukurova, Boşanma, Kuaför, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Aydin Bilmez: Haberi okuduğumda gülsem mi ağlasam mı diye düşündüm yani partner'ler adam gibi adam seçilmezse gelinen sonuç ve gördüğümüz sonuç budur olan herkesin bildiği gibi çocuklar olur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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