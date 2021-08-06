18 yıllık evliliğini bitirmişti! Sevgilisiyle görüntülendi...

36 derece sıcağı rağmen yürüyüşü eksik etmeyen ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere, "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" açıklamasında bulundu.

Ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle üzgün olduğu ifade eden Sivrioğlu, "Annemler Bodrum 'da. Çok şükür iyiler. Annem Koah hastası olduğu için biraz etkilendi" dedi.

"Arkadaşıma 'MasterChef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım' dedim..."