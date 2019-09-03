Son Dakika Haberleri: 180 Bin Kütahyalı yurt dışında
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180 Bin Kütahyalı yurt dışında

4 saat önce

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yurt dışında yaklaşık 180 bin Kütahyalı'nın bulunduğunu ifade etti.

180 Bin Kütahyalı yurt dışında, System.String[]

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yurt dışında yaklaşık 180 bin Kütahyalı'nın bulunduğunu ifade etti.


İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi (İHA) Hüseyin Efe'yi ziyaret eden Taşcıoğlu, derneklerinin, Almanya'daki Türkler ile Kütahyalılar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.


Taşcıoğlu, "Bizim araştırmalarımıza göre Avrupa'da 150 bin, diğer ülkelerde de 30 bin olmak üzere yaklaşık 180 bin Kütahyalı yurt dışında yaşıyor. Yurt dışındaki hemşehrilerimizin kesinlikle ülkemizle bağlarını koparmamalarını istiyoruz.Bunun için biz dernek olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ayrıca, yurt dışındaki hemşehrilerimizin çocuklarını okuturken öncelikle Türkiye'yi tercih etmelerini istiyoruz. Bilhassa din görevlilerimizin yurt dışında mutlaka görev yapmalarını arzu ediyoruz. Bu Kütahya ve Türkiyemizin tanıtımı açısından çok önemli. Yurt dışındaki tüm dernekler, Kütahyamızın ve ülkemizin tanıtım için elçilik görevi yapmaktadır" dedi.


Taşcıoğlu, derneği merkezinin bulunduğu Almanya Wuppertal'da 3 bine yakın Kütahyalı'nın yaşadığını kaydetti.(EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya, Almanya, Avrupa, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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