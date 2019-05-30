180 güvercin çalan 3 şüpheli tutuklandı
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KİLİS'te jandarma tarafından, çaldıkları 180 güvercin ile yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:34 Kaynak: DHA
KİLİS'te jandarma tarafından, çaldıkları 180 güvercin ile yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Yavuzlu köyünde M.C.'ye ait eve hırsız girdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk jandarma ekipleri yaptığı araştırmada A.Y., F.Y. ve F.G.'yi evden çaldığı 180 güvercini araçlarına yüklerken yakalayarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., F.Y. ve F.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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