Son Dakika Haberleri: 180 güvercin çalan 3 şüpheli tutuklandı
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180 güvercin çalan 3 şüpheli tutuklandı

2 saat önce

KİLİS'te jandarma tarafından, çaldıkları 180 güvercin ile yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

180 güvercin çalan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]
KİLİS'te jandarma tarafından, çaldıkları 180 güvercin ile yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Yavuzlu köyünde M.C.'ye ait eve hırsız girdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk jandarma ekipleri yaptığı araştırmada  A.Y., F.Y. ve F.G.'yi evden çaldığı 180 güvercini araçlarına yüklerken yakalayarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., F.Y. ve F.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:34 Kaynak: DHA
Yavuzlu, Kilis, Jandarma, Güncel
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