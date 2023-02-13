Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Mahallesi'nde isminin Hatice Akar olduğu öğrenilen bir kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 180'inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. "Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün" diye yardım ekiplerine seslenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 180'inci saatte enkazdan sağ çıkarılan kadın: 'Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün' - Son Dakika

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