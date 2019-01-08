Son Dakika Haberleri: 180 Kuş Çeşidinin Yaşadığı Yayla Gölü Buz Tuttu

180 Kuş Çeşidinin Yaşadığı Yayla Gölü Buz Tuttu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 1155 metre yükseklikteki, 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü, buz tuttu.

180 Kuş Çeşidinin Yaşadığı Yayla Gölü Buz Tuttu, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 1155 metre yükseklikteki, 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü, buz tuttu. Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 25 yıldır göl kenarında restoran işletmeciliği yapan Cafer Özyurt ise, buz tutan gölde yaşayan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken kazları yanına çağırarak günde 3 kez besliyor.

Etkili kar yağışının ardından Buldan merkezine 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Yayla Gölü buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde, buz kalınlığı ise yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. 180 kuşa ev sahipliği yapan gölün buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gruplarını ağırlayan gölde; buz tabakasının üzerinde gezen kazlar ve karabataklar, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, kar üzerinde ATV sürerken bazıları ise doğal güzelliği yerinde görmenin tadını çıkardı.

KAZLARIN CAFER BABASI

Yayla Gölü'nün kenarında restoran işletmeciliği yapan 68 yaşındaki Cafer Özyurt, gölden beslenemeyen kazlara günde 3 kez yem verdiğini belirterek, "İşletmem olduğu için 26 yıldır buradayım. Bu bölgede herkes beni Cafer Baba olarak bilir. Yaz mevsiminde serin olur burası ama kışın bir ayrı güzel. Göl buz tuttuğunda burada yaşayan kazlar aç kalıyor. Onlar beslenemediği için ben de günde 3 kez onları yemle besliyorum. Kendimce doyurmaya çalışıyorum. Gölün yanına gidiyorum ve onları çağırıyorum. Benim sesimden tanıyorlar,  sazların içinde olsalar bile hemen yanıma geliyorlar" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Süleymanlı, Denizli, Buldan, Güncel
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