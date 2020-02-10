180 kuş türü bulunan Yayla Gölü, karla bir başka güzel - Son Dakika
Son Dakika Güncel 180 kuş türü bulunan Yayla Gölü, karla bir başka güzel - Son Dakika

180 kuş türü bulunan Yayla Gölü, karla bir başka güzel

6 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, 1155 metre yükseklikte bulunan ve 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü'nde kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

180 kuş türü bulunan Yayla Gölü, karla bir başka güzel, System.String[]

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, 1155 metre yükseklikte bulunan ve 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü'nde kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Buldan ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Yayla Gölü, kar yağışının ardından oluşan doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde, kar yağışıyla birlikte oluşan manzara, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. 180 tür kuşa ev sahipliği yapan göl, kent merkezinden ve çevre illerden de ziyaretçi alıyor.

Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte kar üzerinde piknik yaparken bazıları gölün etrafında yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiyor. Çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gruplarını da ağırlayan göle ayrı bir güzellik katan kazlar ve karabataklar, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

'HARİKA BİR ATMOSFERİ VAR'

Gölün ziyaretçilerinden Sevgi Demir, Yayla Gölü'nün görülmesi gereken bir doğal güzellik olduğunu belirtip, "Burası çok güzel bir yer. Harika bir atmosferi var. Muhteşem ve kartpostallık bir güzelliği gezme fırsatı yaşadık. Çocuklarımızla eğlenip kar topu oynadık. Bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

'HAVASI ÇOK TEMİZ, DOĞAL ORTAM ÇOK GÜZEL'

Simay Demir da soğuk havaya rağmen gölü gezmenin keyifli olduğunu ifade ederek, "Havası çok temiz, doğal ortam çok güzel. Göl, ağaçlar ve kar tabakası, bir resim tablosundaki gibi harika bir görüntü oluşturuyor. Eğlenip, güzel vakit geçirebilecek bir yer" diye konuştu.


Süleymanlı, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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