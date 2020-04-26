180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu - Son Dakika

180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu

6 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların yaşam alanını daralttı.

180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, çoğu flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların yaşam alanını daralttı. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, kuruyama yüz tutan Düden Gölü'nün, Kızılırmak Nehri'nden  yapılacak su kaynağı desteğiyle canlandırılabileceğini ve ilçenin de simgesi olan flamingoların yaşam alanlarının daha iyi konuma gelebileceğini söyledi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden beslenen göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölün, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma  nedeniyle kurumaya yüz tutması canlıların da yaşam alanını daralttı.

'YETKİLİLERİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASI LAZIM'

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, Düden Gölü'nün göç yolu üzerinde olması nedeniyle de flamingoların ana yerleşkesinden bir tanesi olduğunu belirtti. Gölün kurumaya yüz tuttuğunu özellikle yaz aylarında su seviyesinin daha da azaldığını hatırlatan Uludağ, flamingo cenneti olan gölün kurumaması için bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade etti. Uludağ, "Şu an flamingoların da gelmesiyle bu bölgede çok güzel ortam oluşturdu. Fakat bu ortam yaz aylarına doğru suların çekilmesiyle flamingoların da bu bölgeden kaçmasına sebep oluyor. Bu suların çekilmemesi için yetkililerin gerekli tedbirleri alması lazım. Bu değerlere sahip çıktığımız müddetçe hem Kulu'muz hem Türkiye'miz değer kazanacaktır. Biz bütün yetkililerden Düden Gölümüzün eski haline tekrar dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve gölün sürekli beslenilmesini sağlayacak projelerin üretilmesini istiyoruz" dedi.

KIZILIRMAK'TAN SU DESTEĞİ

Kızılırmak Nehri'nden göle su desteğinin sağlanabileceğini ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"Kızılırmak'tan gelecek suyla olabilir diye bir düşüncemiz var. Yetkililerin de bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz ama; artık çalışmaların hızlandırılmasını ve bu bölgenin canlandırılmasını istiyoruz. Düden Gölü'nde bu zamana kadar geçmişte sayılan ama şu an yaklaşık 180 civarında kuş çeşidinin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 50 civarı bu bölgede ürüyor. Üreme açısından çok güzel bir doğal ortamı var. Fakat suların eksilmesiyle göl içindeki adalar artık ada vasfından çıkmış, tamamen yüzey haline gelmiş. Dolayısıyla kuşların üremesine imkan vermemekte. Biz bu suların tekrar çoğaltılmasını ve adaların tekrar oluşmasını istiyoruz. Adalar oluşursa, adalara insanlar ulaşamayacağı için doğal olarak üreme ortamları oluşacak. Kuşlarımızı da bu bölgede tutacağız. Kulu merkez içinden geçen birde deremiz var. Zaten gölün ana beslenme kaynağı bu deredir. Bu derenin beslendiği yerlerde eskiden sazlıklar vardı. Fakat bu sazlıklarda maalesef insan eliyle ortadan kaldırıldı. Bu sazlıklar da gidince artık kuşların üreme yeri tamamen yok oldu."

DEREDEKİ SU DA BİTTİ

Uludağ, gölü besleyen deredeki suyun mayıs ve haziran aylarında tarımsal sulamada kullanıldığı için derede de suyun tamamen bittiğini belirtti. Uludağ, derenin de Altılar ve Boğazören bölgelerindeki pınarlardaki suyla desteklenip, göle akışının sağlanmasıyla bir nebze olsun gölün kurumasının engellenebileceğini kaydetti.


Düden Gölü, Uludağ, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:42 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum         
12:17
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak         
12:10
Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı         
12:09
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı         
11:59
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı 2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı         
11:56
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı         
11:41
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli         
11:39
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı         
11:36
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli         
11:24
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız         
10:55
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi         
10:42
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim         
10:37
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor         
10:35
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı         
10:31
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi         
10:25
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı         
10:01
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 15:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]