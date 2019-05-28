Son Dakika Haberleri: 180 öğrenci aynı sahnede hünerlerini sergiledi
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180 öğrenci aynı sahnede hünerlerini sergiledi

30 dakika önce

Yıl sonu etkinleri kapsamında Ankara'da 180 öğrenci aynı sahnede canlı performans sergiledi.

180 öğrenci aynı sahnede hünerlerini sergiledi, System.String[]
Yıl sonu etkinleri kapsamında Ankara'da 180 öğrenci aynı sahnede canlı performans sergiledi.
Çankaya ilçesindeki Rauf Orbay Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, müzik öğretmeni Senem Yılmaz tarafından eğitim öğretim yılı başında keman, piyano ve gitar gibi çeşitli branşlardaki kurslara katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da sahne alan öğrenciler, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Panora Alışveriş Merkezi'nde konser verdi.
İki bölüm halindeki konserde solo ve koro halinde popüler şarkılar seslendiren öğrencilerin performansı, ailelerden ve davetlilerden alkış aldı.
Müzik öğretmeni Senem Yılmaz, koroda eski ve yeni öğrencilerin bir arada güzel işlere imza attığını belirterek, "Ben sanat için tohum atıyorum. Çok iyi tohum attığımıza inanıyorum. Tohumlarım da çok güzel yeşerdiler gördüğünüz üzere, çok güzel çiçek bahçem var benim. O kadar güzeller ki onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.
Etkinliğe, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yetkililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:22 Kaynak: AA
Ankara, Kültür Sanat
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