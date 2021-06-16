180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık - Son Dakika

Avcılar 'da bir bilgisayar tamir dükkanına giren 4 kişi, 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.

Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var