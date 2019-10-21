180 yelkenli aynı anda Bodrum’dan demir alacak: Rüzgârları bol olsun
1 saat önce
American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı.
American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, 21-26 Ekim tarihlerinde deniz meraklılarını yarışlar ve çeşitli etkinlikler nedeniyle Bodrum'da bir araya getirecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06
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