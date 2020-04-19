1800 metre yükseklikteki doğa harikası "Günnercik yaylası"

-Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin metrekarelik doğa harikası

Yazın mera olarak kullanılıyor kışın karlar eriyince gölete dönüşüyor

Mera alanında oluşan devasa göl, görenleri şaşkına çeviriyor.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve 1800 metre yükseklikte bulunan Günnercik Yaylasında, doğa harikası yaşanıyor. Gazipaşa'nın Yörük halkının göç ettiği yaylada yaz aylarında yaklaşık 170 hane bulunuyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yayla sakinleri, yaylaya göç etmek için karla kaplı yolların açılmasını bekliyor. Kış aylarında yüksek oranda kar yağışı alan yaylada, karın erimesiyle birlikte yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde bir gölet oluşuyor.

Zemini geçirgen topraktan oluşan mera alanında oluşan gölet, havaların ısınmasıyla birlikte kayboluyor. Göletin kurumasıyla birlikte mera olan alanda birbirinden zengin ot ve çiçek çeşitleri filizlenmeye başlıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar için zengin bir besin kaynağına sahip olan Günnercik Yaylası aynı zamanda yayla şenliklerine de ev sahipliği yapıyor. Yayla sakinlerinin bir ay içerisinde yaylaya göçmeye başlaması bekleniyor.