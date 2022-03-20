1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında - Son Dakika
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1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında

20.03.2022 09:57
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında

MUŞ'ta, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar, beyaz örtüyle kaplandı.

MUŞ'ta, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor" dedi.

Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler köyünde, mart ortasında kar esareti sürüyor. Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü, Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi.Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, "6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun. Köyde şu an 2 ev, tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor" diye konuştu.


1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında
YORUMLAR
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Subaşı, Mart, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında - Son Dakika


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