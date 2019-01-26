Son Dakika Haberleri: 181 Aydır Devam Eden Mevlit

181 Aydır Devam Eden Mevlit

1 saat önce

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için 181'inci Mevlidi Şerif okutuldu.

181 Aydır Devam Eden Mevlit, System.String[]
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için 181'inci Mevlidi Şerif okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 181'incisi gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'ndeki mevlitte, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit polis Ali Kesimoğlu ve şehit polis Ali Yıldırım ile tüm şehitler için dua edildi. Duanın ardından ikram yapıldı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını ve şehit yakınlarının kendilerinin baş tacı olduğunu söyledi. Programa, EMŞAV Karadeniz Temsilici Bilal Erim, Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve çok sayıda şehit yakını, gaziler ile özel hareket polisleri katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

İlkadım, Karadeniz, Güncel
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