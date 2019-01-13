Son Dakika Haberleri: 1825 Metre Rakımlı Alacabel'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

1825 Metre Rakımlı Alacabel'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışması yapıyor.

1825 Metre Rakımlı Alacabel'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışması yapıyor.

Karayolları Alacabel ekipleri, Akseki-Seydişehir karayolunda Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkiisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede gece gündüz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulunan karlar, Karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler yığılan karları kar püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor.

Sürekli olarak Antalya'dan Konya'ya gittiklerini anlatan Fatih Çalışkan adlı vatandaş, sürekli olarak bu yolu kullandıklarını söyledi. Alacabel'de her kış olduğu gibi bazı sıkıntıların yaşandığını fakat karayolları sayesinde sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çalışkan, "Ekipler yolda sürekli çalışıyorlar. Yol genişletme çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Seydişehir, Akseki, Kar, Güncel
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