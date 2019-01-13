1825 Metre Rakımlı Alacabel'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışması yapıyor.
Antalya
'yı Konya
'ya bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışması yapıyor.
Karayolları Alacabel ekipleri, Akseki-Seydişehir karayolunda Akseki'nin Yarpuz
Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe
mevkiisine kadar olan 15 kilometrelik bölgede gece gündüz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yol kenarına yığılan ve yaklaşık yer yer 1-2 metre yüksekliği bulunan karlar, Karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler yığılan karları kar püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor.
Sürekli olarak Antalya'dan Konya'ya gittiklerini anlatan Fatih Çalışkan
adlı vatandaş, sürekli olarak bu yolu kullandıklarını söyledi. Alacabel'de her kış olduğu gibi bazı sıkıntıların yaşandığını fakat karayolları sayesinde sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çalışkan, "Ekipler yolda sürekli çalışıyorlar. Yol genişletme çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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