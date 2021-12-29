Üye Girişi
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI - Son Dakika

KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI

29.12.2021 10:42

KÜTAHYA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Lütfiye köyü sakinleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 1826 rakımlı Türkmen dağı ve çevresine yem bıraktı.

KÜTAHYA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Lütfiye köyü sakinleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 1826 rakımlı Türkmen dağı ve çevresine yem bıraktı. Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, bölgede kızıl geyik, yaban domuzu, vaşak, kurt, tavşan ve tilki gibi türlerin görüldüğünü ifade ederek, yüksek tepelere onların hayatını sürdürebilmesi için yem bıraktıklarını söyledi.

Kütahya'da etkili olan yağışların ardından yüksek kesimler karla kaplandı. Kent merkezine bağlı Lütfiye köyü sakinleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Türkmen dağı ile çevresine yem sağlamak için harekete geçti. Köyde hazırlanan yemler traktörlere yüklenerek Türkmen dağına ulaştırıldı. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve köylüler yaban hayvanları için aralarında buğday ve yoncanın da bulunduğu yemleri doğaya bıraktı.

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, kızıl geyiklerin yanı sıra bölgede yaban domuzu, vaşak, kurt, tavşan ve tilki gibi türlerin yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Her yıl yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Altıntaş, 'Bulunduğumuz bölge 1800 rakımda. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Milli Parklar ve köylülerimizle dayanışma içinde traktörlerle buğday ve yonca getirdik. Her yıl bunu periyodik olarak yapıyoruz. Bu yıl da yeni başladık. Köylülerimize ve Milli Parklar görevlilerimize teşekkür ediyorum. Bizde bu hayvanlarımızın aç kalmaması için pazar artıkları, köylülerimizden topladığımız yiyeceklerle ormanın değişik bölgelerinde yemleme yapıyoruz' dedi.

Köy sakinlerinden Recep Can ise, çok kar yağışının etkili olduğunda hayvanların aç kalabildiğini ve onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğa yem bıraktıklarını söyledi.

KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI
KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Toros Dağları, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI - Son Dakika


Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Uzay savaşları öncesi büyük gözdağı! Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı Uzay savaşları öncesi büyük gözdağı! Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı         
10:54
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! Çeltik tarlaları sular altında kaldı Kuvvetli sağanakla debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! Çeltik tarlaları sular altında kaldı         
10:13
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu Eminönü'nde korkutan kaza! Tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu         
09:31
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA 1826 RAKIMLI TÜRKMEN DAĞINA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement