184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesine bağlı Çağa
Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı.
Siverek'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni bulunan Çağa Mahallesi sakinleri mahallelerine hizmet gelmediğini iddia ederek, yerel seçimde sandığa gitmeyerek oy kullanmama kararı aldı. Seçmenin oy kullanmadığı mahallede sandık görevlileri ise mahalle sakinlerinin oy kullanmasını bekledi. Yılardır hizmet alamadıklarını ve bu nedenle oy kullanmama kararı aldıklarını belirten mahalle sakini Necmi Güldiken, "Mahallemizde yollarımız yapılmadı, çamur içinde yaşıyoruz. Su sıkıntımız yine çözülmedi. Bu nedenlerden dolayı mahalle sakinleri olarak sandığa gitmiyoruz" dedi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi
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