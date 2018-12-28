Son Dakika Haberleri: 185 Kiloluk Kadının Yardım Çığlığı

185 Kiloluk Kadının Yardım Çığlığı

25 dakika önce

Denizli'de 185 kilo ağırlığındaki kadın aşırı kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor.

185 Kiloluk Kadının Yardım Çığlığı, System.String[]
Denizli'de 185 kilo ağırlığındaki kadın aşırı kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor. Yürümekte dahi zorluk çeken kadın kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde tek başına yaşayan 64 yaşındaki Ulviye Akman aşırı kiloları nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak için yardım istiyor. 32 yıl önce eşinden boşanan ve Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yalnız yaşayan Akman ilerleyen yaşı ile birlikte kilo almaya başladı. Akman aldığı kilolar nedeniyle yataktan çıkamaz oldu ve hareket edemeyince kilo alması daha da hızlandı. Son 1 yıl içinde aldığı kilolar ile yatağa bağımlı hale gelen Akman, ayaklarının ağrıması nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İhtiyaçlarını ve ev işlerini emekleyerek yapmaya çalışan çoğu zaman da komşuların yardımıyla hareket edebilen yaşlı kadın tedavi görüp kilolarından kurtulmak istiyor.

Yaşlı kadın kilolarından kurtulmak isteniyor

Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı 430 lira engelli maaşı ile hayatını devam ettiren Akman, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kilo almaya başladığını ve zamanla kiloların arttığını belirterek, 32 yıl önce eşinin yurt dışına çıkmak için kendisinden boşandığını ve çocuklarını da alarak gittiğini ifade etti. Kendisinin bunun ardından sağlık sorunlarının başladığını ve kullandığı ilaçlardan kaynaklı hızla kilo almaya başladığını söyledi.

Akman, "2 senedir hiç yürüyemiyorum, tansiyon, şeker ve kalp var. Hareket dahi edemiyorum" dedi.

İhtiyaçlarını göremediğini ve kimsesinin olmadığını söyleyen Akman, kilolarından kurtulmak için şimdi kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Kızılcasöğüt, Çivril, Denizli, Güncel
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