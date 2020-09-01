1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'nde bir ilk - Son Dakika

1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'nde bir ilk

1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'nde bir ilk Biga Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Parion Antik Kenti'nde gerçekleştirildi Çanakkale'nin Biga Belediyesi, Eylül ayı belediye meclis toplantısı Parion Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'nde bir ilk

Biga Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Parion Antik Kenti'nde gerçekleştirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga Belediyesi, Eylül ayı belediye meclis toplantısı Parion Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Biga Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti içerisindeki Odeion'da gerçekleştirildi. Antik çağdaki işlevi neyse, bugün aynı işlevi 1850 yıl sonra Parion'daki Odeion tekrar gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bugün, Biga Belediye'mizin 150'nci yılında, Biga ilçemizin sınırlarında bulunan Kemer köyümüzdeki Parion Antik Şehri'ndeyiz. Bir önceki meclis toplantımızda Eylül ayı meclis toplantımızı Parion Antik Kenti'nde yapmayı meclis üyelerimize teklif ettik ve hepsinin oluruyla antik şehrimizdeyiz. Tabii biz yerel yöneticiler, belediye hizmetlerimizi vatandaşa en kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırmakla mükellef olduğumuz kadar, bölgemizdeki tarih ve kültürümüze de sahip çıkmamız gerekiyor. İlçemizde bulunan bu kıymetli 2 bin 800 yıl önce, 80 bin kişinin yaşadığı bu şehirde, binlerce yıl sonra burada bir meclis toplantısı yapılmasını çok kıymetli buluyoruz. Bölgemiz sadece tarımıyla, hayvancılığıyla ve sanayisiyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleriyle de öne çıkan ilçeler arasında öne gelmekte. Biz de burada bu kıymetli antik şehrimizi tüm Türkiye'ye tanıtmak ve duyurmak için bu organizasyonu önemsiyoruz" dedi.

"Bölgeye hakim olmak isteyen tüm egemen güçlerin önem verdiği bir kent"

Çanakkale'nin Kuzeyinde yer alan Parion Antik Kenti'nin binlerce yıl önce egemen güçlerin hakim olmak istediği bir kent olduğunu belirten Parion Antik Kazıları Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, "Bulunduğumuz kent, Parion Antik Kenti. Çanakkale'mizin, eski adıyla Troas bölgesinin Kuzeyinde yer alan önemli bir liman kenti. Antik kaynakların verilerine göre M.Ö 709 yılında kurulan kentin kuruluşuna kadar bölgeye hakim olmak isteyen tüm egemen güçlerin önem verdiği bir kent konumunda. Sahip olduğu iki limanı sayesinde hem ekonomik olarak hem de insan kaynakları bakımından çok ciddi bir kent" dedi.

"Odeion işlevini 1850 yıl sonra tekrar gerçekleştirecek"

Çalışmaların 2005 yılında başladığını belirten Kazı Başkanı Keleş, "Buradaki bizim kazı serüvenimiz 2005 yılında başladı fakat bunun daha öncesi de var. Yüzey araştırmalarının sonunda ilk defa 2005 yılında bu antik kentte sistemli bilimsel arkeolojik kazılar başlatıldı. 2005 yılından 2020 yılına geldiğimiz 15 yıllık süreçte çok ciddi başarılar elde edildi bu Parion Antik Kenti'nde. Hem yayın anlamında hem yapılan kazılar anlamında hem de akademik anlamda ciddi bir performans gösterdik. 2018 yılında sayın bakanımızın ifade etmiş olduğu Türkiye'deki arkeolojik kazıların 12 aya yayılması projesi kapsamında, Parion Antik Kenti'nde yıl boyunca devam edecek olan kazılar kapsamına alındı. Sayın bakanımızın burada ortaya koymuş olduğu bir başka hedef de yeni destinasyon merkezlerinin oluşturulması idi. Biz de Parion kazı ekibi olarak Çanakkale'mizde yeni bir destinasyon merkezi oluşturulması noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik. Özellikle son yıllarda Rus ve Ukraynalı turistlerin yeni tur rotalarının içerisinde Çanakkale'de Parion Antik Kenti'ni de dahil etmiş durumdayız. Bu anlamda ciddi bir başarı kazandığımızı düşünüyoruz. Bunun dışında 11 sektörde daha kazılarımız devam ediyor. Bu zor şartlara rağmen, pandemi sürecinde de olsak çalışmalarımızı aksatmadan devam ediyoruz. Şuanda içerisinde bulunduğumuz Odeion yapısı da bu seneki çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yapılardan bir tanesi. M.S. 2'nci yüzyıl ortalarında inşaa edilmiş bir yapı ve şuanda Antik kentin en iyi korunmuş yapılarından bir tanesi. Bugün bizim için son derece önemli bir gün. Çünkü antik çağdaki işlevi neyse, bugün aynı işlevi 1850 yıl sonra Parion'daki Odeion tekrar gerçekleştirecek. Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk defa antik kentte böyle bir olaya tanık oluyoruz. Bu da bizim kat ettiğimiz mesafeyi ve bundan sonra ortaya neleri koyabileceğimizin bir delili olacaktır" diye konuştu.

1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'nde bir ilk

Çanakkale, Eylül, Biga, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'nde bir ilk - Son Dakika


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