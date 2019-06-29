Son Dakika Haberleri: 186 aydır okunan mevlit
Son Dakika Genel Haber

186 aydır okunan mevlit

1 saat önce

186 aydır okunan mevlit EMŞAV'dan 186.mevlitSAMSUN - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilciliğince şehitler için bu ay 186. mevlit okutuldu.

186 aydır okunan mevlit
EMŞAV'dan 186.mevlit
SAMSUN - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilciliğince şehitler için bu ay 186. mevlit okutuldu.
EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin 186.'sı gerçekleştirildi. Mevlitte Kur'an Kerim okunarak haziran ayında şehit olanlardan Şehit Lütfi Çelik, Şehit Serkan Yavuz ve bütün şehitlerin ruhuna hediye edildi.
"Şehit aileleri seçilmiş insanlar"
Mevlit programına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Öncelikle şuna inanıyoruz: Şehitlik herkese nasip olmuyor. Allah, şehit ailelerini özellikle seçiyor. Bazen şehitlerimizin öykülerini ailelerinden dinliyorum. Gerçekten seçilmiş insanlar olduğuna inanıyorum" dedi.
Mevlide Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
186 aydır okunan mevlit
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Samsun, Karadeniz, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni dönem askerlik sistemi ile Koliva grubunun üyeleri asker oluyor 3 tonluk kurbanlık boğa 49 bin 990 TL'ye alıcısını bekliyor Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 186 aydır okunan mevlit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]