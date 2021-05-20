1868'den bugüne gönüllü iyilik hareketi: Kızılay - Son Dakika

1868 yılından bu yana toplumsal hizmet veren Türk Kızılay hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

Tarih 11 Haziran 1868... Bir grup idealist Osmanlı hekimi bir araya gelerek bir dernek kurar… Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra "Kızılay" adını alan ülkemizin bu en köklü sivil toplum kuruluşu, o günden bugüne ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamaktadır.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılay, kan merkezleri, afet müdahale merkezleri, 81 ilde bulunan 250'yi aşkın Şube ve 170'i aşkın Temsilcilik ile ülkemizin en yaygın, en etkin ve en güçlü organizasyon yapısına sahip sivil toplum kuruluşudur.

Türk Kızılay'ı toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmaktadır. Aynı zamanda Türk Kızılay kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunmaktadır.

Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anından şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anından insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Türk Kızılay'ın görevi; uluslararası hayır kuruluşu niteliği ile savaşta ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden, amacına uygun ve gönüllülük anlayışına göre ürettiği hizmetler ve yaptığı faaliyetlerdir.

Türk Kızılay bağış kategorileri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Türk Kızılay Bağış kategorilerini 3 ana başlıkta ele alabiliriz. Bunlar Nakdi Bağış, Ayni Bağış, Gayrimenkul Bağışı ve Özel Gün Bağışlarıdır.

Nakdi Bağış:

1) Ramazan Yardımları

Aşevi Bağışları, Zekat, Fitre, Yurtiçi Gıda Yardımı, Yurtdışı Gıda Yardımı, Fidye, Bayramlık, Çocuk Kolisi, Yurtiçi İftar Yardımı, Yurtdışı İftar Yardımı, Nakdi Bağış

2) Afet Yardımları

Afet Acil Durum Bağışı, Acil Afet Çadırı Bağışı, Mobil Mutfak Bağışı, Nakdi Bağış

3) Eğitim Yardımları

Eğitim Genel Bağışı, Uzaktan Eğitime Yakın Destek, Kolide Ne Var?, Nakdi Bağış

4) Kurban Yardımları

Adak Kurbanı Bağışı, Akika Kurbanı Bağışı, Şükür Kurbanı Bağışı, Nakdi Bağış

5) Yurtdışı Yardımları

Su Kuyusu Bağışları, Uluslararası Genel Bağış, İdlib Acil Konaklama Evleri, Azerbaycan'a İnsani Yardım, Filistin ve Gazze'ye İnsani Yardım, Sudan'a İnsani Yardım, Endonezya'ya İnsani Yardım, Arakan'a İnsani Yardım, Yemen'e İnsani Yardım, Somali'ye İnsani Yardım, Suriye'ye İnsani Yardım, Irak'a İnsani Yardım, Nakdi Bağış

6) Sosyal Yardımlar

Korona Dayanışma Projesi Genel Bağış, Sevgi Bohçası Bağışı, Sağlık Yardımları, Aşevlerine Nakdi Bağış, Kızılay Kart Bağışı, Giyim Yardımları, Nakdi Bağış

7) Projeler

Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Projesi, Kitaplık ve Zekâ Sınıfları Projesi, Ömer Faruk Yetimhanesi Projesi, Plovdiv Aşevi Renovasyon Projesi, Bosna-Hersek Ekmek Fırını Projesi, Bosna Geçim Kaynağı Destekleme Projesi, Yoksul Öğrenciler İçin Gıda Yardımı Projesi, Meslek Edindirme Projesi, Çocuk Parkı Projesi, Nakdi Bağış

Ayni Bağış:

Kurumumuz, barınma, beslenme, giyim, kırtasiye malzemesi, hijyen ürünleri, elektronik cihaz, mobilya vb. mal ve eşyaları ayni bağış olarak kabul etmektedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin fatura veya fatura yerine geçen hizmetler ile gayrimenkul ve eşyaların bedelsiz olarak belirli süreli kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılan bağışları da kabul etmektedir.

Gayrimenkul Bağışları:

A-) Şartsız ve Şartlı Gayrimenkul Bağışları

1-) Şartsız Bağış: Dernek yetkilimiz, bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Taşınmazın tapusu derneğimiz üzerine intikal ettirilir. Bu işlemde derneğimizin vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul derneğimizin mülkiyetine geçer.

2-a) İntifa (Kullanma) Hakkı Şartı ile Bağış: Dernek yetkilimiz bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını derneğimize devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturabilir veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da derneğimize geçer ve derneğimiz gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.

b) Huzurevinde Kalma Şartı ile Bağışlar; Yönetmeliğimiz gereğince, kalmak istediğiniz huzurevimizde konaklama süresince yapılacak giderlerinizin 10 yıllık tutarı, bağışlayacağınız gayrimenkulünüzün değerine eş veya değerinden fazla olması gerekmektedir. Huzurevine yerleşmeye karar verdi¬ğiniz takdirde, bağışladığınız gayrimenkulün kullanım hakkından vazgeçip istediğiniz zaman huzurevlerimize yerleşebilirsiniz.

c) Diğer Şartlı Bağışlar;

Ayrıca belirtilen şartların dışında sizden ya da yakınlarınızdan gelebilecek özel şartlarda Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup,uygun görülmesi durumunda bağışınız kabul edilebilmektedir.

Tüm yapmış olduğunuz şartlı gayrimenkul bağışlarınız için Kurumumuz tarafından şahsınıza Taahhütname verilmektedir.

Tapu işlemleri sırasında profesyonel ekibimiz size eşlik edilecek olup, işlem sırasında sizden kesinlikle bir bedel talep edilmeyecektir. Tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Kızılay'daki yeni yaşamınızın kapıları size açılacaktır. Kızılay'a yapılacak gayrimenkul bağış talepleri yetkili kurulumuz olan Yönetim Kurulumuzun kararı sonrasında kabul edilmektedir.

B-) Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, vefatından sonra, Türk Kızılay'a kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

Vasiyetname düzenleme talebinin olması halinde, vasiyet işlemleri ile ilgili bilgilendirme kurum personellerimiz tarafından yapılır, noterle ilgili tüm giderler kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Özel Gün Bağışları:

Sizin için "Özel Bir Gün"ün başkaları için de Özel olmasını ister misiniz?

Düğün, doğum günü, evlilik yıldönümü, yeni yıl kutlamaları, terfi tebriği…vb özel günlerinizde hediye almak ve hediye vermek hem sizi hem de yakınlarını mutlu ederdi değil mi?

Türk Kızılay insan ızdırabını hafifletme sorumluluğuna, özel günlerinde insanları mutlu etme sorumluluğunu da ekliyor. Seçeceğiniz özel gün ürünlerini bağış karşılığı sevdiklerinize göndererek, o güne farklı bir anlam ve değer yükleyebilirsiniz.

3) Türk Kızılay gönüllüsü olmak için neler yapmak hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor?

Yardım etmeyi seven herkes Kızılay gönüllüsü olabilir. Ancak gönüllü görevlerde yer almak için 18 yaşından büyük olmak gerekir.

Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi gonulluol.org üzerinden veya mobil uygulamadan üye kaydı yaparak gönüllümüz olabilirsiniz.

Türk Kızılay 1868'den bugüne gönüllüler tarafından yönetilen, gönüllüler eliyle büyüyen ve güçlenen bir kurum niteliği taşıyor.

Gönüllülerimiz Kızılay'ın tanıtımı için üniversitelerde, şehir meydanlarında, büyük organizasyonlarda stant açarak, broşür dağıtarak, okullara gidip sunum yaparak tanıtım faaliyetlerine destek sağlıyorlar. Afetlerde yardım ve dağıtım çalışmalarında yardımcı oluyorlar. Sosyal yardımların sahiplerine ulaşmasında şubelerimize destek oluyorlar. Huzurevlerini, hastaneleri, sevgi evlerindeki çocukları, engelli okullarını ziyaret ederek küçük hediyeler hazırlayarak veriyorlar. Kıyafet, kırtasiye, oyuncak bağışı toplayıp ihtiyaç sahibi okullara dağıtımlarının yapılmasını sağlıyorlar. Farkındalık çalışmaları kapsamında, kitap okumaya, kadına şiddete, engellilerin içinde bulundukları zorluklara vb. olaylara dikkat çekecek faaliyetler düzenliyorlar. Kan bağış kampanyalarında aktif görevler alarak ve kendi organizasyonlarına kan bağış ekiplerini davet ederek kan bağışı alınmasına destek oluyorlar. Yurt genelinde yürütülen kampanyalara destek sağlıyorlar. Gerçekleştirilen proje, faaliyet ve diğer organizasyonlarda da gerek yerel gerekse ulusal veya uluslararası düzeyde destek sağlıyorlar.

Ayrıca faaliyetlerimizde yetkinliğine uygun olarak bize danışmanlık verebilir, eğitmenlik yapabilir, bir afiş tasarlayabilir, tercüme desteği sunabilirsiniz. Bunlar gibi daha birçok destekte bulunarak Kızılay iyilik hareketinin bir parçası olabilirsiniz.

4) Türk Kızılay kan bağış merkezleri nerelerde var ve pandemi şartlarında bağışçıları korumak için nasıl önlemler alınıyor?

Türk Kızılay, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için "Ulusal Kan Temini Projesi"ni yürütür. Ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve mobil kan bağış araçlarıyla 300'den fazla noktada hizmet verir. Bu merkez ve birimlerde binlerce uzman personel istihdam edilmektedir. Hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı modern laboratuvarlarda testlere tabii tutan Türk Kızılay, kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere hastanelere ulaştırır. Güvenli kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Türk Kızılay, TÜRKÖK Projesini Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütür.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri'nin "kanver.org" internet sitesi üzerinden Türkiye'deki tüm bağış noktalarının bilgisine bir tıkla ulaşabilirsiniz.

Türk Kızılay'ın en önemli önceliği bağışçılarımızın ve kana ihtiyaç duyan ihtiyaç sahiplerinin güvenliğidir.

Kan bağışı güvenli bir süreçtir. İnsanlar kan ve trombosit bağışında bulunmaktan çekinmemelidir. Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı, iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden kan bağışı kabul etmektedir.

Bununla birlikte, Türk Kızılay çalışanları her kan bağışı biriminde, aşağıdaki kapsamlı güvenlik prosedürlerini uygulamaktadır:

• Kurumsal olarak alınan tedbirler gereğince hasta personeli çalıştırmamakta ve hekime yönlendirmekteyiz.

• Her donör için ayrı ayrı eldiven takılmakta ve eldivensiz işlem yapılmamaktadır.

• Donörlerin kan alım bölgesindeki cilt temizliği tüm dünya standartlarına uygun cilt dezenfektanlarıyla yapılmaktadır.

• Her bağışçı için kan bağışında dünya standartlarına uygun tek kullanımlık steril kan alım setleri kullanılmaktadır. Bunlar hiçbir şekilde başka bir bağışçı için kullanılmamaktadır.

• Her ekipte sedyelerin/yatakların üzerine örtmek amacıyla kâğıt havlu/örtü bulundurulmakta ve her bağıştan sonra yenisi ile değiştirilmektedir.

• Bağışçılarımız için kan bağış birimlerimizde el dezenfektanı bulunmaktadır.

• Bağış alanlarımız dünya standartlarına uygun dezenfektan kullanılarak temizlenmektedir.

Yukarıdaki tedbirleri rutin olarak uygulamak suretiyle arzu edilen düzeyde bağışçı güvenliğini sağlamaktayız.

Bu kapsamda kişisel koruyucu tedbirlerinizi almak suretiyle evden çıkışınız-kan bağış süreciniz-eve varış süreniz ile kan bağışına ayıracağınız ortalama 1 saatlik sürede; kan stoklarımızın azaldığı bu kritik günlerde en az 3 hastaya şifa olacağınızı unutmayınız.