1877 Alemdağspor: 1-2

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Tolga Tugay İnan (xx), Sabri Öğe (xx), İlke Akman (xx)

MANİSASPOR: Ahmet (xx) (Dk. 46 Abdulkadir x)– Yusuf (x), Burak (xx), Serhat (x), Lider (xx), Kaan (x) (Dk. 90+2 Anıl), Çağrı (xx), Atakan (x), Uğur (xx) (Dk. 47 Halil İbrahim x), Mehmet (x), Murat (xxx) (Dk. 82 Furkan)1877 ALEMDAĞSPOR: Muzaffer (xx) – Ahmet (xxx), Metehan (xx), Ertuğrul (xxx), Sertaç (xxxx), Çağlar (xxx), Fırat (xxx), Emre (xx), Emirhan (xxx), Alperen (x) (Dk. 65 Caner x), Erhan (xx)GOLLER: Dk. 7 Murat ( Manisaspor ), Dk. 90 Çağlar, Dk. 90+4 Sertaç (Alemdağspor)SARI KARTLAR: Mehmet, Lider, Çağrı, Abdulkadir (Manisaspor), Ahmet (Alemdağspor)KIRMIZI KART: Dk. 45 Mehmet (Manisaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme potasına yerleşen Manisaspor, evinde önemli rakiplerinden 1877 Alemdağspor'a uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup oldu: 1-2.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 7'nci dakikada Murat Torun'la öne geçti. Manisaspor'da Mehmet İncebacak 45'inci dakika kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Konuk takım önce 90'ıncı dakikada Çağlar ile eşitliği yakaladı. Sertaç 90+4'üncü dakikada sahneye çıkıp Alemdağspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Manisaspor 6 maç sonunda 1 puanda kalıp dibe demir attı. Alemdağspor ise puanını 5'e çıkardı, ateş hattından kurtuldu.