Son Dakika Haberleri: 1880'den beri dünyanın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor
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1880'den beri dünyanın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor

7 dakika önce

Bilim insanları, temmuz ayının, sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den bugüne kadar yeryüzünde görülen en sıcak ay olabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'da birçok kentte sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor

1880'den beri dünyanın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor, System.String[]
Bilim insanları, temmuz ayının, sıcaklık kayıtlarının tutulduğu 1880'den bugüne kadar yeryüzünde görülen en sıcak ay olabileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) göre, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Kutbu'ndaki alışılmadık sıcaklıklar ile temmuz ayındaki ortalama sıcaklığının bu güne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:37 
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