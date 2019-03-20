Son Dakika Haberleri: 19.03.2019 Tarihinde Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan Akit Tv Adlı Televizyon Kanalı...

19.03.2019 Tarihinde Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan Akit Tv Adlı Televizyon Kanalı...

1 saat önce

IHAAW092102-SIY/20-03-2019- 19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin;

19.03.2019 Tarihinde Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan Akit Tv Adlı Televizyon Kanalı..., System.String[]
IHAAW092102-SIY/20-03-2019

- 19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. 20.03.2019 09: 21: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, TV, Politika
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