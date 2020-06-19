19.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
16: 30 LP Andreev, Danila - Buyanin, Ivan
16: 30 LP Shagarov, Oleg - Yusipov, Timofey
16: 30 LP Skrebnev, Aleksandr - Lavrinenko, Dmitry
17: 00 LP Buyanin, Ivan - Khudaiberdiev, Zhasur
17: 00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis
17: 00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir
17: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr
17: 30 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila
17: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Shagarov, Oleg
18: 00 RSP Krylia Sovetov - Akhmat Grozny
20: 00 RSP Sochi - FK Rostov
20: 30 İS1 Granada - Villarreal
20: 30 İS1 Mallorca - Leganes
21: 00 PO1 Vitoria Guimaraes - Moreirense
23: 00 İS1 Sevilla - Barcelona
23: 15 PO1 Famalicao - Braga
Barcelona kaçıyor, Real Madrid kovalıyor! Mallorca ve Leganes engellerini gol yemeden aşan Barcelona, bu sefer zorlu deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak.
Granada'nın rakibi Villarreal, Mallorca'nın ise Leganes...
Sochi son 3 maçını kazanıp düşme hattında nefes almıştı, Avrupa hesapları yapan FK Rostov'u ağırlayacak...
Bu akşam Portekiz Primeira'da çıkıştaki Famalicao, düşüşteki Braga'yı konuk edecek...
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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