19 adliyeye 'engelli dostu' sertifikası - Son Dakika

ADALET Bakanlığı'nın, engellilere yönelik adalet hizmetlerinin daha kolay ve erişilebilir sunulmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Engelli dostu adliye' temasıyla yapılan çalışmalar kapsamında 19 adliye, erişilebilirlik sertifikası aldı. 127 adliye binası ise engelli erişimine yönelik düzenlemelere uygun projelendirildi.

Bakanlığın internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre, adliye, adli tıp binaları ve personel eğitim merkezlerinin projelendirilmesinde ve mevcut binalarda Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) erişilebilirlik ile ilgili standartları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları' hükümlerine göre düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmede yer alan 'Adalete erişim' başlığına uygun olarak yapılan çalışmalar kapsamında, engellilerin kolay bilgi almalarını ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bedensel, görme ve işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler hayata geçirildi.

UYGULAMAYA KOYULAN HİZMETLER Buna göre, engelli rampalarının kullanıma sunulmasının yanı sıra görme engelliler için de hissedilebilir yürüme yüzeylerinin yapımı, bina girişine yakın konumda engelli otoparkı, bina girişlerinde engelli rampaları, merdiven ve rampalarda engelli kullanımına uygun küpeşteler, danışma birimi ve ön bürolarda engelli bankoları, bina içinde asansörler ve engelli tuvaletleri yer alıyor. Ayrıca Braille alfabesi ile kabartmalı olarak yazabilen yazıcılar hizmete sunulurken, çok sayıda adliyede engelli asansörleri hizmet veriyor.AMAÇ TÜM ADLİYELERİN 'ENGELLİ DOSTU' OLMASI 'Engelli dostu adliyeler' temasıyla yapılan çalışmalarda, TSE ve bakanlığın standartlarını karşılayan Türkiye genelindeki 19 adliye 'erişilebilirlik sertifikası' almaya hak kazandı. Ayrıca 127 adliye de engelli erişimine yönelik düzenlemelere uygun olacak şekilde projelendirildi. Ülke genelindeki tüm adliyelerin 'engelli dostu adliye' olması için çalışmalar sürdürülüyor.ÇALIŞMALAR ÖDÜL GETİRDİ

Adalet Bakanlığı'nca ülke genelinde yaygınlaştırılan 'Engelli Dostu Adliye Projesi', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen 'Herkes için erişilebilirlik' temalı programda ödül kazandı. 2019 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 7 ayrı dalda 'erişilebilirlik ödülleri' sahiplerini bulmuş, Adalet Bakanlığı da 'kamu hizmet binaları' kategorisindeki 'erişilebilir adalet hizmetleri' için ödül almaya hak kazanmıştı.