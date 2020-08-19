19 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

00:15 Bay Yanlış

01:00 Şevkat Yerimdar

01:15 Sen Çal Kapımı

03:00 Şevkat Yerimdar

03:30 Kadın

03:45 Yahşi Batı

05:45 Her Yerde Sen

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

12:45 Yaparsın Aşkım

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

20:00 Sen Çal Kapımı