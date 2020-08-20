19 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

19 Ağustos 2020 Haberleri
19 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
- Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
- Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
- Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü
- Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı
- Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı
- Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
- Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
- Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu
- Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu
- En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
- Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
- Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
- Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1 yıllığına anlaştı
- Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
- Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
- Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
- Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
- Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
- 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan, görevinden uzaklaştırıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
- Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
- Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
- Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi
- Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
- İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
- 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
- Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
- Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu
- Google, sosyal medya düzenlemesinin ardından Türkiye'de ofis açıyor
- Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
- Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı
- Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
- UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı
- AB'den Belarus'a yaptırım kararı: Seçim sonuçlarını tanımıyoruz
- Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
- Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
- Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 00:15
Son Dakika Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı Melissa Satta'nın tek başına yaptığı tatiller, eşi Kevin-Prince Boateng ile arasını açtı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü