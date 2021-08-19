19 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Sonu 00:45 Trio 01:20 beIN Teknik 02:00 Maç Saati 03:45 Maç Saati 05:30 beIN Süper Lig 06:30 Trio 07:00 Yeni Gün 09:00 Maç Saati 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:30 Nostalji Maçlar: İstanbulspor - Fenerbahçe 13:45 Süper Lig Maç Özetleri 14:30 Arşiv Süper Lig 15:00 Arşiv Süper Lig 16:00 Maç Saati 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Teknik 18:45 5 Soru 5 Cevap 19:00 Taraftar 20:00 Sporun Mabdetleri 20:30 Süper Lig Yolu 22:00 Final 23:30 İstatistik Bankası

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