19 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Star Market 02:30 Erkenci Kuş 04:30 Yüksek Sosyete 05:30 Geniş Aile 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:45 Ada Masalı 16:45 Star Market 18:45 Star Haber 20:00 Randers - Galatasaray 22:00 Kazara Aşk

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