19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
19.08.2021 06:42
19 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:30 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
05:10 Süper Lig Özetler
05:45 TFF 1. Lig Özetler
06:15 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Futbol Anadolu
21:30 Taktik Analiz
23:00 İleri Üçlü
Son Dakika 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyan herkes anlamını araştırdı 22:58 Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı 21:37 Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz 21:05 İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 19:39 Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı 18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler