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19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

19.08.2021 06:42
19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:15 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:30 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

05:10 Süper Lig Özetler

05:45 TFF 1. Lig Özetler

06:15 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Futbol Anadolu

21:30 Taktik Analiz

23:00 İleri Üçlü

19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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