19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

19 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:15 Teknik Analiz 02:00 % 100 Futbol 03:30 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor 05:10 Süper Lig Özetler 05:45 TFF 1. Lig Özetler 06:15 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:25 TFF 1. Lig Özetler 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:25 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Özetler 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 TBMM-TV 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:55 Hava Durumu 20:00 Futbol Anadolu 21:30 Taktik Analiz 23:00 İleri Üçlü

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