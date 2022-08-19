Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Hollanda Eredivisie Özetler
02:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Goller
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
10:00 İlk Baskı
11:55 Spor Takvimi
12:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
12:15 İtalya Seri A Özetler
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Manşet
15:30 Gün Ortası
17:00 Spor Stüdyosu
19:00 Gündem Futbol Transfer
20:55 Spor Takvimi
21:00 Spor Merkezi
22:00 Aktüel Futbol Transfer
22:55 Uefa Avrupa Ligi Play - Off Turu Futbol Karş. Malmö - Sivas
Son Dakika › TV › 19 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika