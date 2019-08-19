Son Dakika Haberleri: 19 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi
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19 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

1 saat önce

Trabzonspor'a geçit vermeyen Kasımpaşa'da atan ve tutan DHA'ya konuştu Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim"Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken" Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak.

19 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Trabzonspor'a geçit vermeyen Kasımpaşa'da atan ve tutan DHA'ya konuştu
Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim
"Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken"

Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak.
"Ligin dinamo takımlardan biri olacağız"
SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
TFF BİRİNCİ LİG
20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü
GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, Konyaspor maçına hazırlanacak.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
TENİS
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi, yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başlayacak.


Trabzonspor, Kasımpaşa, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:26 Kaynak: DHA
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