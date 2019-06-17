Son Dakika Haberleri: 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
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19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde, sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı.

19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin son gününde, sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı.

Alanya Belediyesince düzenlenen festival kapsamında belediye binasının arkasındaki alanda konser verildi.

Konserde Ajda Pekkan, yaklaşık 1,5 saat sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ajda Pekkan'a resminin bulunduğu su kabağı, muz lifinden yapılmış hediyeler, ipek kozasından yapılan taç ile Alanyaspor forması ve plaket verdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Ajda Pekkan, Sanat festivali, Alanya, Kültür Sanat
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