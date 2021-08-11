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19 aracı bir araya getirip kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika

19 aracı bir araya getirip kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

11.08.2021 00:58
19 aracı bir araya getirip kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu, System.String[]

Elazığ'da kargoda çalışan Batuhan Doğan, müstakbel eşi Cansu Tosun'a sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu.

Elazığ'da kargoda çalışan Batuhan Doğan, müstakbel eşi Cansu Tosun'a sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu. 19 aracı yan yana getirip her araca bir harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin' yazdıran Doğan, aldığı 'evet' yanıtı ile mutluluğuna mutluluk kattı.

Elazığ'da kargoculuk yapan Batuhan Doğan (22), dünyaevine girmeyi düşündüğü Cansu Tosun'a alışılagelmişin dışında bir evlilik teklifi yaptı. Kendisi gibi kargocu olan 19 arkadaşıyla anlaşan Doğan, Elazığ Öğretmenevi önünde her arabaya bir harf gelecek şekilde 'Benimle evlenir misin' yazdırdı. Gelin adayı, olaydan habersiz alana giriş yaptıktan sonra meşaleler eşliğinde Batuhan Doğan evlilik teklifini yaptı ve evet yanıtını aldı. Alanda bulunan vatandaşlar da evet cevabı sonrası alkışlarla genç çifte mutluluklar diledi.

Alışılagelmişin dışında yapılan evlilik teklifinin kargoları hazırlarken aklına geldiğini belirten Batuhan Doğan, "Kargoları ayırırken böyle bir teklif yapmak aklıma geldi. Arabaları yan yana dizip üstüne 'Benimle evlenir misin' yazıp, güzel bir evlilik teklifi yapacağımı düşündüm. Böyle bir teklifin merkezi konumda olmasını istedim ve bu yüzden Elazığ Öğretmenevi önünü tercih ettim. Saat 23.30-00.00 saatleri arasında olmasını istedim. Ret cevabı alabileceğimi hiç düşünmedim. Çünkü ikimizin de sevgisi sonsuza kadar. Şaşırdı tabi ki hiç haberi yoktu. Alana getirdiğim zaman hiç haberi yoktu. Böyle bir şey yapacağımı düşünmüyordu. O şekilde oldu ama güzel oldu" dedi. - ELAZIĞ

Öğretmenevi, Cansu Tosun, Evlilik, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 19 aracı bir araya getirip kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu - Son Dakika


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