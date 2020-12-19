Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
01:20 Kırgın Çiçekler
02:30 Kırgın Çiçekler
04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika