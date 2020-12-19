Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Union Berlin - Bayern Münih
02:00 Stadyum
02:40 Başlama Vuruşu
04:45 Süper Lig Özetler
05:05 Teknik Analiz
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Kahraman
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Union Berlin - Bayern Münih
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Menemenspor
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Hava Durumu
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika