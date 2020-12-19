Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 İğne İplik
01:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:25 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:40 Seksenler
05:40 Nirvana Alevler İçinde
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:10 Uğurlugiller
08:20 Böyle Bitmesin
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
10:15 Yedi Numara
11:00 Gönül Dağı
11:25 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:15 Masumlar Apartmanı
14:15 3'te 3 Tarih
15:45 Masumlar Apartmanı
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
17:30 3'te 3 Tarih
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika