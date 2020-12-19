Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:10 Oynat Bakalım
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
06:00 8x8
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Oynat Bakalım
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye 2020
20:00 Kırmızı Oda
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika