Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Haberler
01:35 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:30 Biatlon Dünya Kupası
03:00 Biatlon Dünya Kupası
03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Snooker: World Grand Prix
07:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
08:30 Snooker: World Grand Prix
10:30 Binicilik Dünya Kupası
11:50 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:30 Biatlon Dünya Kupası
15:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Biatlon Dünya Kupası
17:30 Kuzey Kombine Dünya Kupası
18:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
19:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:30 Biatlon Dünya Kupası
21:00 Snooker: World Grand Prix
21:50 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Aralık 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika